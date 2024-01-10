G19籲派二千元夜間或假日消費券

【本報訊】「G19」昨日就《財政預算案》向政府提出建議，表示不支持繼續用以前派發消費券的模式，有議員建議改變模式，派2,000元夜間或假日消費券，刺激經濟。又指應該「用者自付，能者要多付」，檢討現時有沒有濫用資源，但政府應盡量維持基層需要的服務價格，並應該幫助更多人「上車」，而非「上樓」，又明言不支持開徵「離境稅」。

其中議員陳振英表示，為了讓晚上市面人氣更旺，去年政府接連推出一系列「香港夜繽紛」活動。除了早前在多個海濱場地舉行的「海濱藝遊坊」，最近的「廟街夜繽紛」受到不少市民和旅客歡迎。為保持該勢頭，他建議派發僅限夜間或假日使用的消費券2,000元，吸引市民晚上及假日外出消費，刺激飲食及零售業，繼續助力經濟發展。

議員謝偉銓則表示政府應該提升效率、善用資源、精簡流程，令人手資源可以提供更多服務，而稅收應該以「用者自付，能者多付」為原則，如私家車首次登記稅、咪錶收費可以增加、郵輪及高價產品稅項、高價物業的印花稅可增加，又指加密貨幣可以研究徵收印花稅。議員簡慧敏也指資助房屋出售定價機制比較單一，最近更有達市價52折，指政府應根據目前經濟環境，重新檢視。

成員不支持開徵離境稅 針對股票市場，議員李惟宏表示現在港股低迷，政府要多元化發展、持續改革，支援更多傳統券商和機構升級轉型和開拓新市場，又指香港整體政府債務佔GDP較低水平，對比新加坡而言可以更進取。至於有政黨早前建議開徵「離境稅」，謝偉銓明言不支持，因會鼓勵更多人去內地購物消費彌補徵稅額。

在開源方面，議員馬逢國建議擴大政府債券發放規模、擴大人民幣發債助推人民幣國際化、強化政府物業租賃及商業用途部；節流方面則包括為長者交通津貼設定資助上限和嚴控對「假難民」的資助。