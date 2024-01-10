擬急症室加費撲水 延誤求診基層受罪

病毒活躍經濟凋零 非合理時機提調整 庫房面臨逾千億元赤字，財金官員構思各種「撲水」大計，繼日前提及公共服務收費多年無加醞釀加價後，有消息指公立醫院急症室收費近7年沒有加價，至今仍維持180元診費，當局正初步研究加價，打擊濫用兼紓緩不必要的醫療壓力，惟暫無定案。兩名行會成員都持贊成態度，林正財更指現時值得全盤檢視公共醫療收費，改變市民求醫習慣。不過，關注病人組織及立法會議員就反對加價，憂令基層延誤求診，令病情惡化反增醫療成本。有會計界人士亦指，政府放風增加公共服務收費，但總收入並不多，無助改善巨額赤字。

政府現正進行財政預算案諮詢，消息指，當局有意檢視整體公營醫療服務收費，當中增加急症室診費是其中一個研究方向，但因影響甚廣，需進一步細思。據了解，政府討論時，有意見認為急症室收費過低，與私營市場存在大距離，造成濫用情況；不過，也有意見認為，私營醫療根本無法分流公營醫療需求，需進一步研究改變市民求診習慣，維持公營醫療體系可持續性。

行會成員：加費為遏濫用 醫管局資料顯示，急症室收費於2017年由100港元加至180港元後，求診人次雖在一年內跌約4.4%，其中第四及第五類、即次緊急及非緊急病人跌6.9%及17.6%，但相關病人平均輪候時間卻不跌反升，從加價前的103和126分鐘，增至2017/18年度的114和127分鐘。而2022/23年度截至前年年底，此類病人的平均輪候時間則增至125和161分鐘。

行會召集人葉劉淑儀稱急症室收費多年未加，是時候檢討，但她強調公共醫療服務是市民重要福利，不能按「用者自付」原則看待。另一行會成員林正財亦認為公共醫療多年沒加價、成本貴，若增至200多元屬合理，最重要確保不影響低收入者求醫，如改善減免收費安排，強調檢討收費是配合基層醫療發展，加費不會對醫管局收入幫助很大，主要是減少濫用。

不過，關注病人權益的社協幹事彭鴻昌就反對加費，他憂慮加價後基層會延誤求診，反而令病情惡化從而增加醫療成本，亦反對設機制定期調整收費，憂私營會跟公營加費造成惡性循環。立法會醫衞界議員林哲玄亦指，不應指摘市民濫用，建議增加公營夜診並全盤檢視收費架構，考慮急症、普通科日診和夜診收費定位，長遠設定期調整機制。另一議員陳凱欣質疑，現時經濟低迷且各類病毒活躍，非合理時機提出加費。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，若部分公共服務收費多年沒有加價，當局追回通脹加價是合理，但現時政府財赤近千億元，以各項收費涉及開支大約100億元計算，即使增加一半的公共服務收費，最多只多收約50億元，對紓緩財赤幫助不大。

團體倡徵暴利稅紓財赤 社區組織協會副主任施麗珊則表示，目前經濟環境不景，基層負擔很大，希望當局不要調整收費。她以水費為例，雖然1990年起一直沒有上調，但對一眾劏房戶來說，仍然是沉重負擔。她又指，公立醫院急症室是基本和緊急服務，若增加收費，受害的只會是基層民眾，建議當局研究徵收暴利稅，對利潤高的企業徵收累進式稅項，以減少對基層的影響。