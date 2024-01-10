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遺中大爛攤子 校長段崇智請辭

段崇智 段崇智
段崇智
反修例風波應對極差 校董會改革事事縮沙
被批管治混亂的香港中文大學不足一月再現高層人事變動。校方昨公告，校長段崇智前日向校董會請辭獲接納，段留任至明年1月、期內校董會將物色新校長。中大校董會上月14日才「即炒」副校長（行政）兼秘書長吳樹培。今次段崇智又在新任期生效僅一周時，自行割捨每年最少750萬元年薪的高職，有指這是「自己走、贏體面」的選擇。有議員則對段在反修例示威、中大二號橋暴動及校政管理混亂等事件應對表現相當不滿，也有人批評他過去幾年言行惹爭議，在校董會改革「事事縮沙」，自行請辭對大學及他個人更有利。也有議員指事件會在學界釀「寒蟬效應」，或令更多學者憂慮和退縮。
任內爭議不斷 「是時候換人」
段崇智是生物醫學幹細胞研究者，研究領域是人體肌肉骨骼系統。他於2018年1月1日接替沈祖堯擔任中大校長，至今在任中大校長一職6年。本來於2022年4月獲續任3年，本月1日新任期剛生效，但他日前遞信，變相甫續任已辭職。段崇智在請辭聲明中表明，中大已落實新管治架構「此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」，又表示履行中大創校使命是他畢生光榮，將在未來12個月不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡。
恐釀寒蟬效應 令學者噤聲
議員梁美芬對段請辭並不意外，指段崇智過去管治中大出現多項引起公眾關注的事件，有個別議員對其在2019年處理方法「非常不滿」，近年又爆出中大醫院財務問題、拒絕出席立法會會議等問題，認為他請辭只是「個人決定」。議員李梓敬則指，段崇智處理2019年的手法有不少爭議，如今選擇辭職是「負責任的做法」，又相信隨住他辭職，其管治期間的事亦要「告一段落」。
議員狄志遠認為段崇智辭任有「政治因素」，憂慮事件會令國際擔心香港學術自由受影響，對於學者而言，學術自由十分重要，事件或令香港大學學界在全球招聘工作。同時，事件亦會影響香港學者噤聲，他過去接觸一些活躍的學者如今都不發聲，恐事件會令學者更為憂慮和退縮，「寒蟬效應」影響學界。
身兼中大校董的議員日內會回應事件。中大評議會則對段請辭感到惋惜，祝願他離任後能夠回歸心靈的平靜，繼續在再生醫學領域的研究上取得突破成果。
教育局昨亦發文回應段崇智請辭，深信中大校董會將基於大學的長遠利益及發展需要，就校長聘任事宜作出適當安排，使大學能夠繼續提供優質教育，為香港和國家培育優秀人才。教育資助委員會主席雷添良則表示尊重其個人決定，並表揚中大在段崇智擔任校長期間取得的驕人學術成就。
反修例風波期間，中大校內曾發生衝突事件。反修例風波期間，中大校內曾發生衝突事件。
反修例風波期間，中大校內曾發生衝突事件。
中大管治問題近年備受社會關注。中大管治問題近年備受社會關注。
中大管治問題近年備受社會關注。
段崇智在任中大校長爭議言行一覽段崇智在任中大校長爭議言行一覽
段崇智在任中大校長爭議言行一覽
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