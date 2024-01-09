笑看天下：新一年炮火連天中度過

踏入新一年，本應萬象更新；然而，遠方的戰火紛飛，新一年，世界冇可能和平，恐怕要在炮火隆隆下度過！俄烏戰事話就話膠着，其實戰火仍然猛烈。烏克蘭東部頓涅茨克州的烏控地區，其州長上周六表示，城鎮波克羅夫斯克當日受到俄軍導彈攻擊，最少11死10傷，死者中有5名兒童；至於鄰近烏克蘭的俄羅斯別爾哥羅德市近月亦受到廣泛炮擊，當地官員稱上月30日烏軍攻擊當地，造成最少24死。

中東戰火打咗3個月，以軍稱已全面瓦解哈馬斯位於加薩北部嘅軍事網絡，將會把戰事重點轉移至中部和南部。以軍不停向加薩南部發動空襲，一枚導彈擊中載有數名記者嘅車輛，導致兩人死亡，分別替半島電視台和法新社工作。

此外，哈馬斯二號人物阿魯里喺黎巴嫩首都貝魯特遇襲身亡，加劇以色列與黎巴嫩南部邊境緊張局勢；黎巴嫩真主黨向以軍北部基地發射62枚火箭彈，以軍隨即反擊。真主黨獲伊朗支持，據悉其6名成員於戰鬥中死亡，令邊境衝突以來死亡人數增至約150。正當中東地區局勢升溫之際，法國外交部長科隆納與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通電話，敦促伊朗跟其附屬組織停止任何令局勢進一步不穩的行動。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利亦到訪黎巴嫩，與真主黨代表會面。中東局勢牽涉到伊朗，局勢頓然緊張。美國今年總統大選，拜登為爭取連任梗係唔想戰火擴散。美卿上周五已經展開中東之旅，先後與土耳其和希臘領袖會面，尋求美國和各持份國家致力確保中東衝突不會蔓延。

美國一子錯滿盤皆落索，當初偏袒以色列對加薩狂轟濫炸，以色列總理已變成嗜血嘅老虎，要佢「立地成佛」或變回羔羊，有可能嗎？