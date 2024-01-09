自成一家：李在明遇襲之蝴蝶效應

南韓在新的一年除了面臨來自北韓的威嚇，國內也出現意想不到的黑天鵝，就是最大在野黨共同民主黨的黨魁李在明遇襲並且幾乎喪命。今年4月南韓將舉行國會選舉，這次遇襲事件極有可能產生蝴蝶效應，影響大選結果，甚至是改變南韓政府的外交走向。

刺殺並不是光明的行為。由於襲擊李在明的疑犯曾先後加入南韓執政黨國民力量黨和共同民主黨，連日來雙方互相推卸責任。共同民主黨陣營質疑襲擊者是執政黨粉絲，但為了刺殺李在明而偽裝加入共同民主黨。國民力量黨支持者則反駁襲擊者已被確認為共同民主黨黨員，暗示事件的幕後黑手可能是李在明黨內的最大對手李洛淵，甚至不排除是李在明自導自演。對朝野兩黨來說，疑犯到底屬於哪個黨派比起查明案件真相似乎更重要。

無論如何，今次刺殺的時間剛好發生在南韓國會選舉前3個月，事件的最大受益者肯定是李在明。共同民主黨內部有文在寅派、李在明派和李洛淵派三大主要派系。去年南韓國會在共同民主黨議席數過半的情況下，出人意料地通過拘捕涉嫌受賄的李在明的議案，暴露出共同民主黨內部有嚴重矛盾。李在明在遇襲後支持度大漲，成為黨內民望最高的政治人物，可以說是因禍得福。而根據早前的民調，共同民主黨的支持率和國民力量黨不相伯仲，但今次事件發生後，為在野黨爭取到更多同情票，有可能繼續在國會佔據多數席位。

南韓總統任期5年，近來尹錫悅的支持率持續下滑，但除非出現重大過失而受彈劾，否則很難下台。但若在野黨在今次國會選舉大勝，對尹錫悅政府肯定帶來壓力，甚至微調完全親美的政策。這是今次事件的另一個蝴蝶效應，對中國來說是好事。