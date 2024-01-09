冰鑑春秋：台灣大選最後階段

台灣大選進入最後階段，藍綠白紛紛祭出最後攻勢，侯友宜陣營猛攻賴清德台南精準買房，大賺800萬新台幣；賴清德剪輯藍軍廣告打烏賊戰，還控訴國民黨箝制言論自由；柯文哲則是影射韓國瑜私底下對侯友宜的評價，企圖裂解藍軍，讓韓粉轉向支持自己。

三黨雖然都主動出擊，但可惜卻都像是空包彈，實際能發揮的效果微乎其微。賴清德與建商金主的關係撲朔迷離，國民黨雖然不斷試圖連結，但卻拿不出實錘的一槍斃命證據，且大選僅剩幾天就要投票，話題效應根本無法發散，這種打法基本上只是浪費子彈，還不如鎖定賴皮寮與高端疫苗合約等早已引起民眾矚目的話題狂轟，讓賴清德說謊與背信的印象深入人心。

賴清德陣營擅自剪輯國民黨的宣傳影片，明顯違反著作權法，被侯營抓包後，竟反打侯營不讓電視台播放廣告是箝制言論自由，還故意將盜用國民黨的片段拉黑控訴。執政黨說在野黨箝制言論自由？這種荒唐手法除了綠營自己同溫層外，恐怕沒人能接受。在選戰末期做這種操作，令人懷疑過去那個最會選舉的民進黨到底跑到哪裏去了？

柯文哲不斷繪聲繪影說韓國瑜支持的其實是自己，迫使韓國瑜公開說柯文哲選不上總統，要求民眾支持侯友宜，柯文哲卻還在酸私底下韓國瑜不是這麼說。猶記君悅飯店藍白破局時，侯友宜問柯文哲可不可以唸出簡訊，柯先同意卻又批評這是名嘴側翼做的事。現在他為了搶票這麼做，請問和他口中的名嘴側翼又有甚麼兩樣呢？選舉向來會扭曲人性，這次台灣大選三方拉鋸，各種不擇手段的招數也相應出爐，可是這些招數真的能夠發揮作用嗎？就看台灣人的大型智力測驗是否過關。