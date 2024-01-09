橫眉冷看：最後一頂皇冠也難保

2018年10月和2019年3月，在短短數月間，波音737 MAX 8型客機接連發生空難。其時中國政府最當機立斷，在第二宗空難發生後翌日，就宣布全國停飛737 MAX系列的客機，後來歐盟和美國也採取相同決定。這項禁飛令維持好一段時間，直至1,400多天以後，737 MAX客機才全線復飛。

可惜波音公司不爭氣，在737 MAX客機全面復飛後約一年，又發生一宗駭人聽聞的事故。日前，阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9型客機，在美國俄勒岡州波特蘭的上空飛行，機艙中部的門塞卻突然脫落，全機乘客頓時十分慌亂，飛機須緊急降落。事發後，美國聯邦航空局隨即下令，所有波音同型號的客機須停飛。

中國的汽車和民航機工業正在崛起，競爭對手非但不思求進，反而在自毀江山，真可謂咄咄怪事。美日都是工業強國，曾在多個領域執世界牛耳，但時移世易，好些產業的優秀，已逐漸給其他國家取代。時至今天，日本最有代表性的工業，幾乎只剩汽車，而美國就幾乎只剩下民航客機。然而，美日都不懂珍惜眼前所有，早前日本最大的汽車製造廠豐田，旗下的大發汽車涉嫌數據造假，所有生產線被勒令停工，此事使日本汽車業聲譽進一步受重創。難怪在2023年，中國汽車業可以迎頭趕上，成為全球第一大的乘用車出口國。

去年，中國又成功製造出第一架中大型客機，名為C919，接下來，還會推出大型客機C929，美國波音飛機的王者地位，肯定會面臨挑戰。

際此之時，波音公司卻不奮發圖強，還要一而再地犯下技術錯誤。莫非老美當真犯傻，就連國內製造業的最後一頂皇冠，也要摘下來，拱手讓予中國人？