筆下風雲：靠軍費維持脆弱霸權

當港股插水之際，美股卻像吃了興奮劑般不斷上升，踏入2024年依然升勢不止。一片榮景，總統拜登當然可以繼續自吹美國經濟欣欣向榮，但事實是否真的如此呢？事實是，美國國債在短短數月急增一萬億美元，去年9月才突破33萬億美元，今年1月已超越34萬億美元。

美國以債養債，舉債度日，已經積重難返，根本不可能減輕債務；與此同時，美國軍費節節上升，當地研究所指出，美國2022年軍事開支高達8,770億美元，是教育開支的逾10倍。最令人側目的是，美國軍費開支，佔全球所有國家的軍費開支四成！美國老愛批評中國軍費年年增加，其實美國軍費是中國的逾3倍，中國根本望塵莫及。

顯而易見，美國為了維持全球霸主之位，靠的就是軍事霸權，窮兵黷武，到處煽風點火，軍費豈有不年年暴增之理。經過20年中東反恐戰，美國國力大損，已無力直接發動戰爭，但透過出錢出武器大打代理人之戰，仍是綽綽有餘。再不然就是策動顏色革命，推翻不聽話的政權，本小利大。

但盛極而衰，物極必反。打代理人戰和發動顏色革命，美國近年都有力不從心之感。君不見，俄烏戰爭打了快將兩年，美國動用大量資金援助烏克蘭，奈何澤連斯基是扶不起的阿斗，除了伸手要錢，根本不懂打仗，俄羅斯反而早就站穩腳跟，不僅去年經濟有所增長，普京今年更必強勢連任。至於顏色革命，最近在塞爾維亞上演，當地剛舉行大選，親中俄的現任總統武契奇成功連任，當地旋即爆發示威，指控武契奇種票，然而雷大雨小，支持者稀，很快便無以為繼，所謂的顏色革命完全玩不出花樣。美國靠巨額軍費來維持其脆弱的霸權，終究可以支撐多久？