龍吟虎嘯：拜登心裏實有一團火

由於以色列與哈馬斯力量十分懸殊，加上有美國的支持，它在加薩地帶消滅哈馬斯、把加薩據為己有可說是大概率的，此乃這場巴勒斯坦和以色列之戰一開打就擺明的結果。除非這場仗迅速擴大，不僅把黎巴嫩、敍利亞、也門、伊朗，乃至阿拉伯世界、伊斯蘭教國家甚至俄羅斯捲進來，美國放棄支持以色列，才有可能哈馬斯不被消滅。

3個月的戰事發展，就是在以色列狂打爛打加薩、狂打爛打哈馬斯，以及這場戰爭是否擴大、美國如何對待以色列的戰爭目的之下拉鋸不已。總的勢態是，以色列一直在戰場上佔壓倒優勢，哈馬斯抵抗頑強，但始終被動，戰績不佳，不能給以色列重創。整個戰事雖有擴大迹象，有封鎖紅海行動，但尚不足以把抗擊以色列的周邊國家和力量召喚進來，拖住以色列，相反令美國和西方加大軍事施壓和打擊哈馬斯的支持力量。

這種形勢下，美國明顯放鬆了對以色列的「停火」勸談，且幫助以色列分化阿拉伯世界，調兵遣將震懾伊朗，這個局面發展下去，對哈馬斯更加不利。現在對哈馬斯最大的難處，就是把戰事拖下去，保存實力，尋求轉機。美國人是否支持以色列、怎麼支持以色列並無定見，也是走一步看一步，時常矛盾和變化。

拜登政府在這個問題上有太多的因素要考慮，總想付出少少就能為美國、為自己爭取最大利益。對拜登而言，最怕這場仗久拖，拖得愈久，不可控的因素愈多愈大，最好這兩個月就把哈馬斯徹底消滅。這樣，甚麼紅海問題、要不要登陸也門、幹掉胡塞武裝問題、巴以「兩國方案」問題、會不會和伊朗打仗問題、會不會和俄羅斯衝突問題，都能暫時一掃而光，讓拜登在大選中處於有利位置，氣死共和黨那幫孫子，氣死特朗普這個混帳東西。哈哈！看上去呆若木雞的拜登心中實有一團火——以色列趕緊滅了哈馬斯！