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撼無人拖車 機場運行李司機傷胸

【本報訊】赤鱲角香港國際機場一輛運載行李的拖車，前晚11時許，在機場禁區北環路與一輛無人駕駛拖車意外相撞，行李拖車姓劉（61歲）男司機胸部受傷，通知機場職員代為報案。救護車接報到場，將傷者送往北大嶼山醫院治理，執法人員正調查意外原因，案件列作「交通意外有人受傷」處理。
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