圖偷運257條蜥蜴來港賣 悉尼拘4人

值逾628萬 集團主腦有前科

新省執法部門去年9月在一個寄往香港的包裹內，發現59條非法偷運蜥蜴。經過一段時間調查後，執法人員上月20日至29日期間，突擊搜查悉尼多地，拘捕4名介乎31歲至59歲男女。其中，一名59歲男子是犯罪集團主腦，一名31歲男子負責在北領地、西澳省等偏遠地區捕捉蜥蜴，另外一名41歲女子及一名54歲男子負責運輸及出口。他們把蜥蜴藏在薯片包裝、手袋和穀物容器內掩人耳目，然後銷往海外。執法部門透露，集團主腦曾觸犯相同罪行而上庭。