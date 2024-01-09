圖偷運257條蜥蜴來港賣 悉尼拘4人
【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省執法部門周一（8日）表示，瓦解一個偷運蜥蜴往香港出售圖利的不法集團，在悉尼拘捕3男一女。警員檢獲257條蜥蜴，總值約120萬澳元（約628.3萬港元）。
值逾628萬 集團主腦有前科
新省執法部門去年9月在一個寄往香港的包裹內，發現59條非法偷運蜥蜴。經過一段時間調查後，執法人員上月20日至29日期間，突擊搜查悉尼多地，拘捕4名介乎31歲至59歲男女。其中，一名59歲男子是犯罪集團主腦，一名31歲男子負責在北領地、西澳省等偏遠地區捕捉蜥蜴，另外一名41歲女子及一名54歲男子負責運輸及出口。他們把蜥蜴藏在薯片包裝、手袋和穀物容器內掩人耳目，然後銷往海外。執法部門透露，集團主腦曾觸犯相同罪行而上庭。
除了蜥蜴外，還檢獲小量蜥蜴蛋及蛇，執法人員懷疑蜥蜴出口往香港可能用作收藏、飼養或入藥。執法部門會把檢獲爬蟲類動物，放在多個動物園和野生動物園，經由獸醫檢查確認無問題後，便會放回野外。
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