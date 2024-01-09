Tesla避狗掃欄墮明渠

沙田九巴剷花槽 騎壆傾側12傷 本港昨日發生3宗車輛自炒意外。元朗一名司機駕駛Tesla電動車時，車輛懷疑因避狗失控，衝破鐵欄後飛墮明渠。救援人員聞訊趕到，協助受傷司機脫困，並將Tesla吊回路面；沙田有巴士在轉彎時剷上花槽，車頭騎壆傾側，車禍造成連車長在內共12人受傷，幸好各人傷勢輕微。香港仔則有一輛客貨車在落斜入彎時失事，撞向一間學校的花槽，車輛卡在石壆「唔上唔落」，幾乎翻側，所幸司機有驚無險。

昨日凌晨約零時，一輛Tesla電動車沿元朗僑興路往市中心方向行駛，途經入建花園二期對開時，失控掃毀近10米長的鐵欄，再飛插落約4米深明渠。救援人員趕至現場，救出被困車內的姓呂（26歲）司機，他手部受傷，接受救護員敷治後，隨即被送院治理。據悉，呂男住在事發位置附近，他的親友曾經到場了解情況，而執法部門其後召來吊臂車，將涉事Tesla吊回路面，再交由拖車拖走，以便進行檢驗。現場所見，Tesla車身多處損毀，左前轆飛脫，車頭仍然纏有受損鐵欄。執法人員正展開跟進調查。

天眼片目測Tesla車速快 網上流傳一條攝下意外過程的「天眼」片段，畫面見到，一隻狗狗在僑興路靠鐵欄位置朝大棠方向慢行，涉事Tesla從相反方向駛來時，目測車速頗快。事發一刻，狗狗剛好走入路燈未能覆蓋的陰暗處，待Tesla車頭燈照射到狗狗的身影時，雙方已經距離太近，只見司機扭右急閃，在千鈞一髮間避開狗狗，惟車輛未能修正方向，隨即衝破鐵欄跌落明渠，同時有部分零件飛散路中。車禍產生的巨響，相信亦令狗狗受驚，牠在影片結束前疾足飛奔，就此失去蹤影。

而在昨晨7時許，一輛開往新田圍的282號線九巴，沿沙田正街駛至近新城市廣場對開，懷疑在入彎時意外剷上路中花槽，巴士撞毀一列鐵欄後，右邊車頭騎在壆上，車身向左傾側。意外造成12人受傷，其中姓許（49歲）車長報稱頭、腰及腳痛，另有3男4女（24至67歲）、一名3歲男童及一名11歲女童受輕傷，他們要分乘多輛救護車送往威爾斯親王醫院治理；另外兩名女子經護理後已無大礙，毋須送院。

涉事九巴車頭擋風玻璃爆裂，消防要以支架支撐車身，再逐步將其移正。處理事故期間，該路段往大圍方向一度全線封閉，意外原因有待了解。九巴發言人表示，公司已派員慰問傷者，並會配合調查事件起因。

香港仔貨Van自撼圍欄 另外，昨凌晨零時許，一輛客貨車在香港仔貝璐道落斜，期間右轉入香港仔水塘道時，懷疑失控撞毀一個道路指示牌，再撼向一學校外的花槽圍欄。客貨車車身打斜擱於石壆上，男司機未有受傷，自行報案求助。由於客貨車傾斜幅度頗大，人員用繩索固定車身以防翻側，意外原因有待調查。