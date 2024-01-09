港聯馬國緝毒值830萬 共拘5人

【本報訊】執法部門根據線報及經深入調查後，鎖定有國際販毒集團將毒郵包偽裝成石膏雕刻經馬來西亞偷運到香港，於是聯同馬來西亞皇家警察武吉阿曼肅毒局，於1月5日進行聯合收網行動。行動中，兩地執法部門成功拘捕5名販毒人士，檢獲30磚共重10.5公斤的懷疑海洛英，以及2.4克懷疑霹靂可卡因，總市值約830萬元。

包括3港人 2人已提堂 行動中，香港執法部門於將軍澳景林邨截查一名25歲本地男子，在其身上發現5包共重2.4克懷疑霹靂可卡因，以及一包懷疑海洛英。人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子。人員其後亦在該男子的家中，再搜出10磚共重約3.5公斤的懷疑海洛英，遂亦拘捕單位內另一名25歲本地女子，相信與案件有關。

同日，馬來西亞人員亦於吉隆坡的一間酒店外，拘捕一名25歲香港男子、一名47歲外籍男子及一名31歲外籍女子，共檢獲20磚共重7公斤的懷疑海洛英及其他毒品包裝工具。兩名於香港被捕人士已被暫控「販運危險藥物」罪，案件已於昨日上午在觀塘裁判法院提堂。