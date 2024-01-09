于品海破產案 2‧19前須交文件

《香港01》大股東屢傳財困 欠4.16億遭入稟 屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，於去年10月被一間建設銀行相關的公司入稟高院作破產呈請，案件昨於高院再訊。與訟雙方表示將就案件作出爭拗，法官決定將案件押後處理，與訟雙方需於2月19日前呈交相關文件。

本案呈請方是建銀國際海外有限公司，答辯人是于品海。于並沒有到庭。與訟雙方代表指，將就案件作出爭拗，但呈請方希望可盡快處理案件。法官最終把案件押後處理，預計審訊需要3小時，但現時並無正式聆訊日期，法官亦准許雙方再存入誓章。

是次破產呈請涉及由于出任擔保人的一間英屬維爾京群島公司之貸款。建銀國際指它持有一間英屬維爾京群島公司Pippen Limited於2017年3月24日發行的債券。據債券條款，Pippen要在2021年3月24日，向建銀國際償還3.84億元。香港公司大地控股有限公司及于品海就於發行債券的同日，與建銀國際訂立擔保契據，就Pippen發行的債券出任擔保人。

僅償還3700萬元 因Pippen在還款到期日違約，未有向建銀國際支付上述的3.84億元，之後亦只零星償還了約3,700萬元利息和部分本金。建銀國際終入稟高院向于及該兩間公司連本帶利追討約4.16億元。因于一直沒有還款，建銀國際最終入稟高院作出破產呈請，要求法庭頒令于破產。

翻查資料，除了建銀國際入稟追數外，于品海於2022年6月亦被招商銀行入稟高院，申索顯示，招行於2018年向南海控股旗下的美視角有限公司借款逾1.5億美元（約11.77億港元），南海控股及于則作為貸款擔保人，美視角亦把其擁有的橙天嘉禾影城有限公司之全數股份作為貸款抵押品。由於貸款協議到期對方仍未還清餘款連利息逾5,340萬美元（約4.19億港元），故招行要求法庭頒令對方還款及宣告作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全數股份現屬招行。案件編號：HCB 6118/2023