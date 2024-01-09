柳俊江離世 前妻 女友 家屬到殮房認屍

【本報訊】無綫新聞前主播柳俊江（42歲），上周五（5日）被發現在大埔黃宜坳村一村屋內燒炭死亡。昨晨8時許，柳俊江前妻雷康怡及現任女友，與家屬和親友一行十多人，抵達沙田富山公眾殮房辦理認屍手續。約3小時後，眾人步離殮房時未發一言，然後分乘多輛私家車離去。

親人貼文：請各位好好生活 昨日下午，柳俊江家人在柳的社交網帳戶貼文回應事件，「致所有愛護柳俊江的朋友，Ryan ，我們的柳爺，在1月4日離開了大家。這是一個極度難過而沉重的消息 ，尤其柳爺從來是一個這麼努力，善良，充滿活力和正能量的人，選擇離開，我們可以想像他內心經歷的掙扎和痛苦。作為愛護他的家人和好友，我們惟有悲痛接受，並盡力保護大家，對任何報道將不作回應。我們決定以最低調方式舉行告別儀式，在平靜的氣氛中完成後事」。

貼文續指，「請大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。如果柳爺的離開引起任何人情緒上的困擾，請謹記尋找專業人士協助，或者讓身邊人理解你的情緒。大家互相關心，讓別人知道你並不孤單。生命寶貴，我們相信柳爺尚有壯志未酬，請各位好好生活，為未及目標跑下去」。

上周五下午約3時，友人登門探訪上周四下午回家後失聯的柳俊江，拍門良久不得回應，及後一名女子報案擔心他有危險。消防到場破門入屋揭發柳俊江在屋內燒炭身亡，現場未有檢獲遺書，其尋死原因有待跟進。有指柳生前曾與現任女友吵架，未知是否他尋短的導火線。