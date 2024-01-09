青衣停電未觸發罰款 議員質疑機制難阻嚇

【本報訊】中電在一周內兩度發生供電事故。繼青衣牙鷹洲街中電變電站於元旦日爆炸冒煙後，同區長安邨安湄樓變壓站在前日亦傳出巨大爆炸聲，導致約388戶停電近一個半小時。議員田北辰昨在電台節目表示，今次並非大範圍停電，而新的停電事故罰款機制，中斷供電超過1,500萬分鐘才會被罰款，擔心日後小規模停電，中電都毋須「孭飛」。

促中電徹查 免居民擔心 田稱，據了解中電供電系統分3層，今次是變壓至220伏電進入大廈的地方出事，假如中電最近曾檢查過仍然發生事故，難免惹起中電員工是否工作馬虎的質疑。他引述中電方面表示，仍在了解事發地方對上一次詳細檢查日期，但強調檢查嚴謹。

另外，青衣區議員盧婉婷則表示，即使中電表示兩次事件沒有關連，但居民仍然很擔心，促請中電及早做檢查，如發現供電系統老化，應擴大檢查範圍。

另一議員簡慧敏在社交平台貼文亦質疑指，按照「新的懲罰制度」，中電會否受到任何懲罰，而在局方和兩電於去年11月28日向立法會環境事務委員會匯報《管制計劃協議》中期檢討時，就「新懲罰制度」而言，她當時已關注當局計算「客戶停電時間指數」是逐次計，還是按年累計。

她指管理經驗告訴大家，管好一個人、一件事、一家企業、一個社會，不能單靠罰則，要靠有效的自律和他律互動機制。中電已明言，非常重視安全可靠供電，必定嚴肅調查和作出跟進，政府說機電工程署今日和中電開會，昨日也出動到現場檢查過。且看自律和他律的互動，在「新懲罰制度」護航下，有沒有效用？對市民獲得安全可靠供電的保障是否增加了？由於中電屢生事故，她亦叮囑港燈，也千萬不要掉以輕心。