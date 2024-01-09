涉換尿片用力過度 致院友截肢 女護理員：聽見事主左腳「噗」一聲

【本報訊】大埔一間護老院的女護理員，於2022年替一名88歲有認知障礙且行動不便的女院友換尿片時，疑用力過度以致其左邊大腿骨折，最終女院友更須截肢。涉事護理員被控一項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，昨於區院否認控罪，案件開審。據控方陳詞稱，被告被捕後曾承認替事主換尿片時，事主曾掙扎致左邊額頭撞向牆，被告亦稱聽見事主的左腳骨頭發出「噗」的一聲。

被告劉桂芳（66歲，護理員），被控於2022年3月22日，在大埔廣福道26號大埔大廈（養和護老中心有限公司），意圖使蘇姓女事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。據控方開案陳詞指，現年88歲的事主患有認知障礙，需長期臥床，且沒有自理能力，並由2019年起入住涉案護老院。案發前一天至當日，只有被告與護理員梁素嫦當值夜更，二人分開工作，被告主要替院友更換尿片、餵院友食早餐及巡房。當日上午約6時，被告向梁表示事主稱左腳痛，應帶其去看醫生，梁因工作忙碌，只在「交更簿」上記錄此事。

警誡下認事主頭撞牆 接班的早更護理員為事主沖涼時，發現其左邊大腿腫脹，少許骨頭凸出皮膚，事主隨即被送院接受治療，家人得悉事件後報案。醫生診斷出事主左大腿側面出現細小的撞擊傷口，並有血液緩慢地滲出，其後發現有骨折。事主及後傷口惡化，並於同年4月22日須進行左膝上截肢手術。被告於案發後翌日被捕，警誡下她承認於事發時替事主換片，試圖分開她雙腿用力推其轉身，並因過度用力及事主掙扎，令事主頭部撞牆，她亦聽到事主左大腿「噗」的一聲像裂開。法醫根據被告描述，認為事主骨折可能是被告過度用力造成。案件編號：DCCC 501/2022