垃圾徵費問題多多 環境局應落區解畫

【本報訊】垃圾徵費將在4月1日起實施，隨着實施日期將至，坊間對有關措施都有不少疑問，有意見認為當局應延長過渡期。有行政會議成員認為，當局應先實行措施視乎執行困難再作決定，坦言如果永遠遇到困難便暫停，計劃將難以推行，而其所屬政黨將在18區舉行居民大會，由當局向居民「解畫」。

近日坊間有聲音指垃圾徵費安排混亂，包括未能解釋「雙重徵費」問題，而且回收點不足等問題，籲押後實施或延長「適應期」。身兼行會成員的議員陳克勤指，有關疑難在審議期間都有討論，而目前徵費計劃尚未實施，認為當局可以先和大眾多解說，視乎執行困難再決定下一步安排，如果未經過解釋就決定押或延長，計劃將永遠難以推行。他又指所屬政黨將在18區舉行居民大會，由環境及生態局官員將到場向居民解釋安排。

另一議員李梓敬日前亦聯同大埔及沙田區24名區議員，與環保署署長徐浩光討論垃圾徵費事宜。李梓敬建議署方找關愛隊協助向居民宣傳，又引述徐浩光在會上指署方已做了很多宣傳工夫，呼籲在場區議員「大家幫吓手」。