東呼即應：推回收分類欠積極 亂在區區 垃圾圍城

東呼即應倡借鑑台日韓 為港官上一課 港府處理垃圾問題錯漏百出，減廢只一味寓禁於徵，推動垃圾分類毫不積極，回收配套又不成氣候，聖誕長假期間「綠在區區」回收點休息，回收物堆滿街，令人嘩然。而垃圾徵費於4月1日實施的時間日漸逼近，屆時恐怕社區上會出現更多「甩轆」亂象，為免垃圾圍城，《東呼即應》找來台灣、日本、南韓的垃圾分類經驗，讓港產官僚好好上一課。

根據環境保護署去年公布2021年港人棄置於堆填區的固體廢物量，平均每日超過1.5萬公噸，比較2020年增加5.4%，而人均垃圾量更比台灣、日本、南韓高出一大截。這些地區除了比香港早了很多年推行垃圾分類回收及徵費，垃圾分類方法也比香港仔細、複雜得多。

先說台灣，當地早在2005年便推行垃圾強制分類，並強調廢棄物有「回收的必要」，責任不在消費者，而在生產者（企業），他們要盡力讓消費者願意回收；而且當地實行「垃圾不落地」政策，居民不能把垃圾就地放，要直接扔上垃圾車，加上垃圾車逾時不候，故此居民企街排隊甚至追車扔垃圾的畫面，都變成台灣當地獨有風景。

熊本分8類 回收日期印月曆 日本可說在世界上把垃圾分類做得最仔細的國家，日本家庭垃圾一般至少也要分成「可燃」、「不可燃」、「可回收」及「大型」幾種，不同地區分類方法各異，甚至分類更仔細。以熊本為例，當地垃圾甚至要細分為8個種類，而不同類型垃圾，更有不同指定日子回收，複雜程度之高，就連當地機關都要把各種垃圾回收日期印在地區月曆上，以供市民參考。

至於南韓，當地於1995年便開始實行垃圾分類制度，垃圾分類方式也不比日本簡單，當中最令人頭痛的，就是一般垃圾和食物廚餘的分類，因為不是所有關於吃的都可以回收，例如豬骨、魚骨、食物硬殼、硬水果皮、茶或咖啡渣、部分香料等，都屬於一般垃圾，不能與食物廚餘放一起，連南韓人也經常混淆。

雖然垃圾分類不容易，但能有效「變廢為寶」，能切實減少垃圾堆填量，故香港也應好好參考外地成功例子，才能真正解決垃圾圍城問題。

日本地方事業投資家兼經營者木下齊，於2008年創立「熊本城東管理株式會社」，有份為共同簽訂垃圾處理合約出心出力，他著書分享「地方創生」的寶貴經驗：「就算自己的房屋再怎麼華麗，如果隔壁是垃圾屋的話，我想應該沒有人想進駐吧。周邊環境治安不良，或路面髒污，也會造成資產價值下滑。」可見垃圾問題事關重大。

當局於去年7月宣布，將垃圾徵費延至今年4月實施，當時環境及生態局局長表示，考慮到前線清潔工團體反映，年底正值節日，加上人手不足，屬業界最困難時間，屬下的環保署卻沒有及早向回收點營辦團體作出要求，須在假期提供服務，結果造成「亂在區區」。

本報獻策 安排刑事犯清垃圾 東方早於2021年已獻上藍圖，就本港海洋垃圾氾濫，建議安排被判社會服務令的刑事罪犯，負責清理垃圾，以節省公帑，連議員都指有關建議值得參考，可令判社服令人士反思己過之餘，亦更加貼近回饋社會的判刑原意，希望港官處理垃圾問題「醒醒定定」，勿再敷衍塞責。

都市固體廢物徵費將於4月實施。 東網版面新設計 一撳即睇 東呼即應爆料熱線