涉收手錶優待賽事合辦機構 馬會前經理被控5罪開審

【本報訊】一名香港賽馬會前男經理，在籌辦馬會贊助的世界級年度馬術賽事時，涉嫌收受合辦機構一隻價值8,200元的手錶，以及提交載有虛假資料的申請發還費用表格，訛稱與馬會業務夥伴舉行聚餐。該前經理被控公職人員接受利益等5罪。他不認罪，案件昨在東區裁判法院開審，預計審訊需時5日。

疑虛報聚餐申發還費用 50歲被告朱磊，為馬會前高級項目經理（發展及市場）。朱被控一項公職人員接受利益罪，控罪指他於2018年11月23日從AMEEUW Nathan接受一隻標價為8,200元的手錶，以其公職人員身份保持傾向優待EEM Asia Limited；朱另被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，即於2018年10月至2019年5月期間，訛稱5次與EEM的職員余美惠、Manchester United Football Club Limited足球會的職員及鄭朗生進行工作聚餐，招致開支共6,256.2元。

據廉署早前指，廉署接獲馬會轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告涉違反馬會的行為守則及防貪政策，無向馬會申報自己曾接受該手錶。被告的部門主管李德宏作供指，被告負責制訂合作協議，並監督協議執行。就着員工收受禮物方面，李稱相關守則嚴謹，被告作為員工，應知道收受利益時需申報。案件編號：ESCC1195/2023