立會福利事務委會 「新丁」包辦正副主席

【本報訊】繼立法會內務委員會及財務委員會副主席換人後，其轄下兩個小組委員會正副主席出現變動。工務小組委員會正副主席分別由議員謝偉銓及郭偉强擔任。至於人事編制委員會主席則由易志明和何俊賢出任正副主席。據悉，司法事務委員會以及交通事務委員會主席續由「舊人」出任，而福利事務委員會正副主席將由「新丁」擔任。

「班長」冧莊掌司法事務委會 新一個會期將至，各黨派正協調選出各事務委員會主席。據悉，一向被視為重要的事務委員的司法事務委員會，經協調後由建制派「班長」議員廖長江「冧莊」擔任主席，惟副主席則由議員容海恩轉為法律界議員林新強擔任。同為重要委員會的政制事務委員會主席亦將換人，不會再由議員周浩鼎擔任。

有資深政界人士解釋指，原任政制事務委員會主席周浩鼎在擔任財務委員會副主席後這樣重要職位後，將不能再做政制事務委員會主席，預料周浩鼎將會讓出委員會主席之位。

消息指，陳恒鑌「冧莊」交通事務委員會主席，副主席則由李梓敬擔任；陳凱欣和吳秋北則分別出任衞生事務委員會主席及房屋事務委員會主席；陳紹雄由交通事務委員會副主席轉任環境事務委員會副主席。

至於福利事務委員會則由「新丁」包辦正副主席，分別是管浩鳴及江玉歡。前主席鄧家彪更是提名管擔任主席，他指一直留意和欣賞管的行事方式和貢獻，在凝聚社福界和宗教界不遺餘力、做出成績，尤其去年成立的香港社福界心連心大行動，推動社福界正向發展，並抓緊了大灣區策略，作出多方面的突破。

鄧指去年擔任主席時，管擔任副主席，合作愉快，互有提點，在8月底委員會訪問廣東省視察灣區安老，更是合作無間。今年，管浩鳴有意擔任主席一職，他主動提名管，祝願管順利當選。