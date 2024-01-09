理大5項目獲研資局撥款

累計受資助項目數量冠院校

該5個獲資項目分別包括由理大食品科學及營養學系系主任及微生物學講座教授陳聲領導的「開發基於細菌假胺酸的疫苗以對抗由多重耐藥細菌感染引起的感染」；由理大土木及環境工程學系副系主任及教授朱松曄領導的「基於數字孿生技術的海上風電結構在全壽命周期內的智能評估與維護」；由理大土地測量及地理資訊學系副教授劉信陶領導的「通過人工智能地理空間平台實現本港殘障人士的智慧出行及無障礙設施管理」；由理大土木及環境工程學系教授冷真領導的「基於廢棄聚烯烴塑料反應擠出再生技術的耐久低碳瀝青路面」；以及由理大時裝及紡織學院副院長及教授葉曉雲領導的「研發新一代壓力控制可穿戴軟支架提高治療青少年原發性脊柱側彎的效率和依從性」。