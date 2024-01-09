北都辦被批缺產業知識人員

【本報訊】政府早前公布北部都會區行動綱領，有議員指今年是綱領中發展首5年的開局年，政府必須改變過往思維，提倡應提升北部都會區統籌辦事處的編制和職能，直言「成個辦公室都見唔到一個識產業嘅人」，又建議設立《北部都會區條例》，在各方面拆牆鬆綁。

議員倡片區統籌打包式招標 議員劉國勳指首5年的計劃主要是落實住屋及基建，但政府相關的公共設施和配套未做，市民變成「開荒牛」，過去政府亦將個別住宅項目或商業項目單獨招標，因此建議引入「片區統籌」模式發展及招標，將一個片區包括住宅、商業及政府公共設施打包式整體招標，與企業合作發展。

他又指北都辦的組成過於簡單，政府雖然稱北都需要產業落地，但北都辦人員主要來自規劃部門，難以應付及全面策劃北部都會區的龐大發展，又指需要北都辦主任為首長級D6職位，但底下只有4個小組，稱「成個辦公室都見唔到一個識產業嘅人」，又從屬於發展局，因此認為北都辦應由司長級官員統領，並作為一個部門單位抽調出來。成員亦要加入與產業發展、創新科技、經濟發展及文化旅遊等相關人員。

針對設立《北部都會區條例》，他指北部都會區作為綜合發展的都會，涉及範疇多而廣，發展以外還包括環境、通訊、創科及產業落地等等，加上未來或者會有不少新試驗模式會在都會區試行，因此條例可在各方面拆牆鬆綁。