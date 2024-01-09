資源不足隊長退出 瑞華關愛隊終止服務

【本報訊】18區關愛隊逐步投入服務，但元朗瑞華小區關愛隊，因前區議員退出隊長一職而終止服務。民政事務總署回覆指元朗民政處於去年12月下旬接獲元朗民生服務處通知，不繼續承辦瑞華關愛隊。民政處已安排鄰近小區的關愛隊暫時為瑞華小區內居民提供所需服務，並會盡快遴選新的承辦團體，承辦瑞華關愛隊的工作。

瑞華小區關愛隊於去年9月28日中標成為營運團體，服務範圍包括天華邨華萃樓、華祐樓、天瑞一邨瑞龍樓及瑞勝樓等。當時關愛隊的隊長是前區議員周永勤，但他在關愛隊營運約3個月退出。

稱原本想贏議席幫補開支 周永勤對傳媒表示，本來以為可以順利參選區議會，亦有信心可以贏到議席幫補開支，但由於沒有取得足夠提名參選區議會，未能擔任元朗區議員，沒有足夠資源幫補關愛隊的開支，故退出營運。他又透露，曾有人勸他不要退出關愛隊，但他形容再糾纏下去也無意思，亦曾想過會否有機會被委任為區議員，但最終落空。

在2016年，作為自由黨新界西直選候選人周永勤在一個電視論壇上突然宣布棄選後，前往英國直至選舉結束後始回港。隨後在記者會上指在選舉期間多次被勸退，而在宣布棄選前夕他在深圳與3名來自北京的人士會面，對方要求他停止選舉工程，並離港直至選舉點票結束，否則會對其身邊的人及支持者採取行動，令其驚慌，故決定棄選。他又力數自由黨不是，該黨亦發表聲明反擊，指周嘅黨籍已被即時終止，更形容周所發表針對該黨作出嘅虛構及不實言論會保留追究權利。