樓市減辣草案完成審議 料1‧31二讀辯論

【本報訊】施政報告提出樓市「減辣」，把新住宅印花稅和買家印花稅由原來15%降至7.5%，又推出合資格非香港永久性居民的人才購買樓宇「先免後徵」機制。相關條例草案委員會昨日完成審議，且不會提出任何修正案，並將於1月19日向內務委員會提交報告，預計於1月31日在立法會會議上恢復二讀辯論。

《2023年印花稅（修訂）（住宅物業）條例草案》，目的為縮短可就住宅物業的某些交易徵收額外印花稅的期間，由取得有關物業後的36個月減至24個月；將須就處理住宅物業的某些文書繳付的從價印花稅的劃一稅率，及須就某些該等文書繳付的買家印花稅的稅率，由原來的15%降至7.5%；訂定機制，根據某些入境計劃獲准來港的香港居民，並在其後成為香港永久性居民，則可獲寬免繳付從價印花稅及買家印花稅的某些款項。

收3意見書 無任何修訂 條例草案委員會收到3份書面意見書。針對「先免後徵」機制是否適用於購買一個住宅物業及一個泊車位的文書，政府回覆指外來人才買家可申請暫免繳付該住宅物業的指明款項的法律責任，並按第二標準稅率繳付泊車位的從價印花稅。

有團體指縮短額外印花稅年期及減稅或會令樓市炒風重現，但政府回覆指在相關調整實施以來，物業市場未見突如其來的熾熱氣氛和波幅，政府當局會繼續密切監察樓市，確保其穩健發展。