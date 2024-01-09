黎智英案 揭曾聯繫美前官員 將申播放涉案片段

辯方領軍律師缺席聆訊 控方今未能傳證人 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審，由控方讀出控辯雙方的同意事實，揭露黎智英曾透過電郵與多名美國前官員聯繫。完成同意事實部分後，辯方希望能在庭上完整播放與案有關的片段，法官向控方表明，為免不公或斷章取義，如果辯方要求，控方便要完整播放相關片段；加上代表黎智英的資深大律師彭耀鴻因私人理由需缺席聆訊兩周，控方未能按原定計劃在今日傳召證人作供。控方昨在庭上透露，審訊期間會傳召15名證人作供。

黎智英昨穿棕色外套應訊，審訊期間不時閉目。控辯雙方同意事實提到，2021年6月壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、主筆楊清奇等被捕，執法人員在陳沛敏的手機中找到名為「English News」的WhatsApp群組，以及她和Mark Simon、英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯（Benedict Rogers）的WhatsApp對話。

執法人員另在楊清奇的手機中，發現名為「國安法應變委員會」的WhatsApp和Signal群組，在楊的電腦中，另發現題為「《蘋果》受壓 微調方向」的文件。黎智英則在2020年8月10日被拘捕，同年9月1日自願接受執法人員的錄影會面。控方指，審訊期間會播放黎的會面片段。

另外，黎智英的電郵紀錄顯示，黎曾透過電郵，和美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Walfowitz）、前美國陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）、前美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）等人聯絡。另外，黎智英的Twitter（現稱X）社交帳號有逾12萬用戶追蹤，並追蹤了53個帳戶，包括美國前國務卿蓬佩奧。

另外，同意事實亦談及，日經中國（香港）有限公司曾傳電郵給偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒，以及已解散的「香港眾志」創黨成員兼常委周庭。

黎智英的辯方團隊一直由資深大律師彭耀鴻「領軍」代表打官司。昨甫開庭，團隊的另一名大狀關文渭表示，基於無法預計的私人理由，彭耀鴻將缺席聆訊兩周。在控方讀畢同意事實後，辯方申請在庭上完整播放與案有關的片段。據辯方估計播放片段需時6日，之後辯方或會申請短暫押後審訊3日。

審訊期間將有15證人作供 控方回應指，為節省法庭時間，希望只在庭上播放節錄片段，其餘部分可留待法官參閱謄本。但法官表示，如果辯方要求，控方便需完整播放片段，至於播片順序，則由控方自行決定。控方之後稱，將傳召7名證人，另會應辯方要求，傳召另外8人讓辯方盤問，即證人數目是15人。法庭在昨午3時許，提前休庭讓控辯雙方溝通，以便確認審訊進程，案件今續。

據早前的控方開案詞指，黎智英警誡下承認有關Twitter的帳戶是他使用。另外，署名「黎智英」的文章，黎亦承認出自他手筆。涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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