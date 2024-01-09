魯班廟建基140年 首辦優秀工匠選舉

【本報訊】位於西環的魯班先師廟今年建基140周年，魯班廣悅堂昨公布魯班廟的修繕安排及連串慶祝活動，更首度舉辦「優秀工匠魯班獎選舉」，提升公眾對魯班精神及工匠文化的認知和認同。

「修舊如舊」 展開修繕 魯班先師廟位於西環青蓮台十五號，乃全港現時唯一主要供奉魯班的廟宇，獲當局列為《一級歷史建築》，擁有逾百年歷史，多個部分已見殘缺和損壞。魯班廣悅堂表示，適逢踏入魯班廟建基140周年誌慶之際，已展開為期8個月的修繕工程，以「修舊如舊」為原則，通過粵港兩地交流合作，讓廟宇回復當年原貌，令該廟繼續擔當建築文化傳承的重要角色，促進傳統工藝的保育與薪火相傳。

此外，魯班廣悅堂亦宣布一系列盛大慶祝活動，包括「優秀工匠魯班獎選舉」、「魯班文化研討會」、「魯班師傅誕『好夥記』晚宴」及「青年魯班選舉」等， 供業界人士參與，並與公眾同樂，其中「優秀工匠魯班獎選舉」是本年度首辦，目的為表揚表現傑出的工匠，進一步提升建造業與公眾對魯班精神和工匠文化的認知和認同。