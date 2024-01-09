工展會閉幕 銷售總額破10億

【本報訊】一連24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行的工展會昨晚閉幕，最後一日各個攤檔均打出清貨優惠，吸引海量市民「掃平貨」。主辦單位指展期人流暢旺，吸引逾130萬人次入場，較去年增加20%，創下超過10億元的銷售總額。

市民昨早入場掃平貨需要「披荊斬棘」，未入場內先要在場外排隊，近糖街的入口「大打蛇餅」，數百人等候入場。而在工展會會場內亦人頭湧湧，大多數的攤檔均有人圍觀及選購心頭好，不少人拉着購物車「掃貨」，令通路更加擠迫，向前向後行都不容易。

逾130萬人次入場 增20% 幾乎所有攤檔均貼出清貨優惠的字句，有海味檔將花膠、鮑魚大減價，檔主指預期在經濟差下，市民不會大額消費，因此提早推出限定折扣吸客；亦有檔主稱是次展場人流不錯，生意額與去年相若。

主辦的廠商會相信，由於今屆工展會延長開放時間，晚上7時後市民又可免費入場，吸引在職人士下班後前來消費，帶動會場內長期人潮如鯽，整個展期錄得超過130萬入場人次，較去年增20%，推動銷售總額逾10億元。