經濟愁雲慘霧 玩具展覓錢路

逾2600展商參加 邀近200團買家 香港貿易發展局主辦的香港玩具展，昨日起一連4天在灣仔會展舉辦，連同嬰兒用品展、文具及學習用品展，共吸引來自35個國家及地區，超過2,600家展商參與。該局又安排近200個買家團，並邀請不同機構代表參觀展覽，為業界創造更多商機。

港府財金官員昨出席玩具展開幕儀式時表示，今年經濟環境充滿挑戰，舉辦玩具展可吸引更多高消費過夜旅客，貢獻香港經濟。他指，全球經濟環境正面臨挑戰時，亞洲的玩具市場收入預計每年平均增長3.5%，超越全球增長率，在去年首11個月，東盟國家佔香港玩具出口超過20%，相比2021年全年只佔8.4%有大幅上升，反映東盟是香港的重要市場。

官員又指，為向商界提供更多的合作機會，本港正在灣仔北及機場島擴建會展場地，與現有場地銜接，屆時本港會議展覽場地將增加超過40%，至超過22萬平方米。

昨起一連四日開放予業內人士 玩具展連同嬰兒用品展、國際文具及學習用品展將同期展出，昨日起至周四開放予業內人士，每人收100元即場登記費。大會將於今日舉行升級版「亞洲玩具論壇」，以「解鎖亞洲玩具業市場之關鍵」為主題，邀請多位國際玩具及遊戲業界專家探討市場動向，分享對玩具業前景、新興趨勢和機遇的看法。屆時講者將分析不同客戶群對玩具的需求，為業界開發潛在市場提供新見解，探討玩具實體數碼化和人工智能等熱門話題，以及玩具商可以如何從產品概念、設計到認證，實踐可持續發展目標。

大會亦會舉行多場研討會，涵蓋綠色玩具趨勢、可持續母嬰用品市場趨勢、最新玩具安全條例、玩具規格、檢測及認證等議題，助與會人士掌握市場脈搏。另外，由於玩具展在今年踏入第50屆，大會首度在會展3樓設香港玩具展50屆時光長廊，展示歷屆玩具展的珍貴照片及影片，與業界人士共同回顧展覽在過去近半世紀的發展史。

玩具展特設多個新展區及展團，包括「ODM匯點」展區及位於大童世界的「收藏玩具」展區，當中展出30厘米巨大可動人偶拳王模型。大會亦在3樓展廳正門展示兩米高的咸蛋超人，以及1.5米高的香港重機模型，供觀賞及拍照留念。