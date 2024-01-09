傳媒查冊需「例外」申請 議員斥無理

【本報訊】車牌查冊新安排昨日起實施，市民查閱車輛登記冊需列明目的，但不包括傳媒採訪報道。議員江玉歡於電台節目表示，傳媒查冊車牌作採訪報道需要透過「例外情況」向運輸署申請，相關安排不合理也亦不太令人滿意。她亦指，《基本法》在法律層面保護了香港人擁有的出版自由及新聞自由，質疑運輸署署長為何會有如此大的權利可以凌駕法律之上，無視港人基本權利。

運署審批 促設上訴機制 江玉歡認為，運輸署要求傳媒在新聞未播出或刊登前提供相關資料的做法，稱此舉會影響採訪工作。至於傳媒查冊車牌申請由運輸署審批，她指相關文件沒有說明審批時間，而採訪工作卻有時間的限制，若運輸署要花長時間審批，這樣一來報道內容可能已經過時。

江又對運輸署的審批決定感到擔心，對於「重大公眾利益」不會定奪，建議車輛登記冊列明的「指定用途」，需要加入「媒體採訪」；若退一步，運輸署都應明晰的交代制訂和考慮時的指引，並須同時加設上訴機制。

她指，《私隱條例》已對記者採訪提供豁免，質疑不同法例是否不一致，又敦促政府表明，過去是否有記者濫用查冊資料且情況是否嚴重。她又指，運輸署上周五才公布的新安排，昨日就開始施行，時間十分倉促。她會繼續向該署反映疑慮，若沒有得到適當回應，她將於立法會層面再跟進。