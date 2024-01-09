龍運中銀簽兩億綠色貸款 為期3年

【本報訊】龍運巴士與中銀香港宣布，簽訂一筆兩億元的3年期可持續發展表現掛鈎貸款協議，為龍運首筆可持續發展表現掛鈎貸款，若龍運達到3項特定指標，可獲利率優惠。龍運表示，款項將用作日常營運資金，支持現正進行的可持續發展工作，以減低業務營運對環境的影響，以及推動綠色運輸。

達標可獲利率優惠 協議包含按照環境、社會及管治（ESG）相關範疇訂下的3項可持續發展績效指標，包括減低巴士溫室氣體排放水平、增加購入綠色能源巴士數量，以及增加員工的平均培訓時數，當龍運達到所訂立的指標時，即可獲得貸款利率優惠，從而節省融資成本。相關指標由香港品質保證局給予獨立第二方意見，並將於貸款期內每年更新。

龍運指致力推動本港綠色運輸，已訂下清晰的新能源巴士發展時間表及路線圖，今次協議中訂立的關鍵環保績效指標，與港府的碳中和目標互相契合，未來將繼續尋找更多合適的融資方案。

中銀香港則表示，支持公共運輸業低碳轉型，促進綠色運輸發展，助力香港實現碳中和的目標，今次是該行首筆為公共運輸行業提供的可持續發展表現掛鈎貸款，將繼續配合不同企業客戶的綠色發展及轉型需要，提供合適的綠色金融方案，協助企業達成可持續發展的目標。