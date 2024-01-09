國泰頻取消起飛 民航處介入處理

昨今兩日再撤43班客機 近期國泰航空多次無任何預告即取消航班，令聖誕節至元旦假期大量遊客被迫改變規劃。運輸及物流局表示高度關注事件，要求國泰就其於本月及下月整合航班一事盡快向受影響乘客交代。該局稱，將安排民航處監察國泰的相關安排，並跟進相關事件。

運輸及物流局社交平台專頁昨日發文，指該局局長林世雄已向國泰高層表達高度關注國泰近日取消航班事宜。針對國泰日前發聲明指，將取消本月及下月部分航班以保證餘下航班有充足人手營運。林世雄敦促國泰須盡快將整合航班安排通知受影響乘客，且要提供適當的協助及支援，做足善後，例如安排受影響乘客轉乘其他國泰航班，或其他航空公司航班，將影響減至最小。

當局向國泰高層表高度關注 林世雄強調，目前香港航空業正全面復常，本港航空公司需增加人手以及運力以滿足乘客需求，同時亦需完善人手安排和航班編排，與員工保持良好溝通。他指，香港作為國際航空樞紐，航空公司為旅客提供優質穩定的服務十分重要，故需要做好預案，靈活調配資源應對任何可能出現的突發情況。

國泰早前稱旗下機師自從上個月中因流感缺勤，導致有航班取消的情況。據機場管理局資料顯示，國泰於昨日再有11班抵港航班取消，10班離港航班取消，佔國泰航空昨日原定航班量253班的8%。若加上今日，國泰在兩日內取消43航班，航點包括高雄、新加坡、上海等。有熟悉航空業人士透露，若國泰要全面回復客運運力至少需逾3,000名機師，惟目前僅2,000多名，且當中只有600多名機長具備高資歷。

國泰航空日前發表聲明，向乘客保證農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作；而吸取過去聖誕節至元旦假期的經驗後會改善，包括檢查航班時刻表和增加候命機師人數提升其營運可靠性，但1月至2月間將會在日均整合6對航班，在每日班次較頻的航線會較為集中。國泰指，若有乘客受到影響會進行聯絡，並安排其進行退款或轉乘較為接近時間的航班等。