醫健：成視在人：開暖氣易眼乾 小心傷角膜

冬季天氣乾燥，加劇乾眼症發作，習慣室內開暖氣的人，更加容易成為眼乾一族。勿以為眼乾是小事，眼睛太乾澀有機會令眼角膜受損，容易造成感染，引發其他眼疾，不容忽視。

眼睛正常會不停分泌淚水保持眼睛表面濕潤，但淚水分泌不足或揮發太快，就會形成眼乾問題。淚膜分為三層，表面是油脂層，中間是水分層，最內層是黏液層，若油脂層分泌不足，淚水便容易蒸發；而水分層分泌不足就會缺水；黏液層功能不正常亦會導致眼乾。簡單而言，任何一層出事，均有機會形成乾眼症。

忌長期佩戴隱形眼鏡 都市人普遍經常使用電子產品，亦常佩戴隱形眼鏡，這些均會加劇眼乾；而患有乾燥症、長期服用抗敏藥物等，以及曾進行激光矯視手術的人，亦較一般人容易有眼乾問題。眼乾有機會令眼角膜表皮被擦損，若用手捽眼，容易將細菌帶入眼睛，造成感染；角膜亦有機會因為損傷而形成疤痕，影響視力。

目前要測試自己有否乾眼症，可接受裂隙燈檢查，以及淚水分泌測試，了解病人的眼乾問題是源於缺水還是蒸發太快等問題，再對症下藥。不少人會自行購買眼藥水紓緩眼乾症狀，建議患者要選購不含防腐劑的眼藥水，亦不應長期佩戴隱形眼鏡，給予眼睛足夠休息。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯