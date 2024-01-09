長期病居內地 11歲童染甲流

【本報訊】一名居於內地的11歲長期病患男童感染甲型流感，由於情況嚴重，目前在威爾斯親王醫院兒童深切治療部（PICU）接受診治。衞生署衞生防護中心昨日表示，男童的呼吸道樣本經化驗後，證實帶有甲型流感（H3）病毒。臨床診斷為甲型流感併發肺炎，男童現時情況嚴重。

初步調查顯示，男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內留於內地。他的一名家居接觸者現時出現病徵。該名男童上周二（2日）開始發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛及呼吸困難，當日到香港向私家醫生求醫，同日返回內地。他於上周六（6日）因徵狀持續到威院急症室求診，同日入院並獲安排到兒童深切治療部接受診治。

葵涌醫院爆疫 再添新症 另外，葵涌醫院一個復康病房早前爆發甲型流感組群。該院昨日公布，該病房再有一名38歲女病人出現發燒及頭痛徵狀。該院已為女病人進行所需病毒測試，結果帶有甲型流感病毒。女病人現正接受隔離治療，情況穩定。

該院指，個案已呈報醫院管理局及衞生防護中心，涉事病房已暫停接收新症，並停止探訪安排。該院已根據既定指引加強感染控制措施，會繼續監察該病房病人的健康情況。