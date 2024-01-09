移民港人回流醫病 議員憂濫用資源

【本報訊】多次移民潮下估計數以百萬計港人擇居海外，港府不會剝奪移居海外港人的永久性居民身份，他們只要持香港身份證便可返港接受公營醫療。消息人士指，留意到有「回流醫病」趨勢，不少涉及癌症等重病。私營業界指，相關現象持續多時，部分返港者在私院作前期治療後，會再轉介回公營醫院。立法會議員認同未來有需要作大數據分析，識別程度有多嚴重，避免本港醫療資源遭濫用。

消息指，公院有為數不少患者是早年移民，或與香港沒有顯著居住聯繫的人士，也有退休公務員。對於政府會否探討相關環節，據知政界中對相關現象曾有零星交流，但未有正式會面和討論任何政策方向。醫療衞生界議員林哲玄指，港人若回港居住及使用醫療服務，當然歡迎，但持有外國國民身份、長年定居海外且只繳交外國稅務人士，應否有同等看待，值得政府思考。另一議員陳家珮認同福利應具針對性，如早前派消費券，也不派予移民者，但大前提是需有大數據分析，掌握是否存在濫用的灰色地帶和嚴重程度。