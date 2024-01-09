建屋成本狂升 房會下年度盈餘料削八成

【本報訊】建屋開支等連年遞增下，負責興建公屋、居屋的房屋委員會亦將面臨「水緊」，2023/24年度錄得126億元營運盈餘，較原先預算縮約20%，預期2024/25年度只得26億元盈餘，按年大削80%，主要是因為部分居屋提早在今年度銷售，收入提早入帳，房屋建築成本持續上漲等亦構成壓力。而在公共屋邨維修開支漸多下，房委會預計若公屋不加租，相關營運帳目下年度將轉盈為虧，蝕11.67億元。現金結餘亦會由今年度697億元，減至2027/28年度的406億元，跌幅達40%。

倘不加租 營運公屋將蝕近12億 房委會財務小組委員會最新指，受惠日常維修、清潔及保安服務開支減少，今年度公屋營運錄得1.74億元小額盈餘，較原先蝕4,600萬元的預算佳，但預算若不加公屋租金，下年度的營運將會虧損11.67億元，虧損情況並會連年遞增，至2027/28年度蝕42.84億元。

主席麥萃才表示，兩年一檢的公屋租金將在今年第3季檢討，認為租戶已毋須支付興建公屋的開支，只需負擔運作等開支合理，而機制已考慮租戶的收入，升幅有限，或每個月多交百多元，料大部分人能負擔。

另一方面，委員會透露，下年度每個公屋及居屋單位的建築成本將增92萬元及109萬元，按年增逾20%，而未來4年建屋量達11萬個單位，屆時的開支將升一倍，由今年度219億元至408億元，令房委會負擔增加。麥萃才提到，港府早前已預留逾800億元發展公屋，相信政府繼續支持建屋，會適時與政府商討注資金額及時間表。