頻頻停電誤民生 智慧城市怎當真

有個大家熟悉的說法是「一個城市下水道能體現這座城市的文明程度」。去年9月香港一場暴雨被當局形容為「500年一遇」，多區如柴灣、黃大仙等嚴重水浸，既然「500年才一遇」，或許不關下水道排水系統差劣，也就不可以說香港這城市不夠文明。然而，於不涉雷電海嘯、山崩地裂等大自然禍害，青衣繼元旦有變電站發生火警導致電壓驟降後，昨日早上約9時38分再發生停電事故。短短一周內第二度電力事故，試問香港這個文明城市、國際金融中心顏面何存？還自詡是甚麼「智慧城市」？

據報，長安邨安湄樓昨晨突然傳出一下巨響，其後整座大廈停電，該廈陷入一片黑暗，升降機暫停運作，大批街坊自行往地面等候，有機構院舍需啟用後備電源，現場至上午約11時04分陸續恢復供電。機電工程署表示，事故中有388名客戶受影響。中電指故障原因有待調查結果再作交代，但初步調查相信與日前牙鷹洲變電站事故無關。中電位於青衣牙鷹洲街的變電站於1月1日下午3時許發生火警，及後青衣、荃灣及葵涌等地區供電受影響，消防當時接獲多宗因升降機及火警鐘鳴響報告。中電發言人指，今趟長安邨安湄樓涉及變壓站內一條11,000伏特電纜發生故障。上一次是變電站發生火警，今趟是電纜發生故障，市民不禁會問：何以青衣的供電系統如此兒戲，動輒故障？

每當事故發生，中電都強調會嚴肅跟進。而環境及生態局亦稱，對青衣區短時間內有兩次電力事故表示極度關注和震驚，「由於事件非常嚴重，我們十分關注事件對市民的影響和安全的憂慮，已經指示中電立即派人出來解釋。機電署亦已派人到現場作出調查。我們會繼續跟進事件。」青衣的電力供應究竟是否因高壓電纜故障，令電力驟降而致停電？如今正值冷冬，市民都不必開冷氣，按道理電力不會太負荷，卻依然出現高壓電纜不勝負荷、電力驟降等問題，看來整個青衣區的供電系統確有問題，有必要好好檢視，斷不能敷衍了事，否則不難短期內又發生第三次、第四次……

環境及生態局局長謝展寰事後表示，就中電短時間內發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，向中電表達感到十分失望，已要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生。事實上，青衣短期內兩度出事再度敲響本港確有地區電力供應不穩的隱憂，早在2022年6月，元朗中電電纜橋突然起火，導致屯門、元朗及天水圍大規模停電，大停電令屯元天三區陷入一片混亂，政府事後又是依樣畫葫蘆，責成中電提交報告，要求兩間電力公司檢查全港供電系統，絕不能歷史重演云云。

可笑的是，每次出現停電事故，都是「行禮如儀」，譴責、解釋、兩周內提交報告；當然，離不開煞有介事的開會。然而，市民和議員都寄望政府有實質的行動、問責和懲罰機制去規管兩電做好防範工作，僅靠不痛不癢的口頭指摘和開會檢討，根本起不了儆醒作用。不要一次又一次的停電「意外」，令市民生活受困、社會失序、甚至釀成難以彌補的憾事，屆時再追悔就太遲了！