笑看天下：美國口惠而實不至

去年尾以色列廣播公司報道，一名以軍士兵喺加薩地帶戰鬥中重傷並且感染真菌死亡。以色列傳染病學會主席拉哈夫教授曾經透露，約10名以軍感染同類真菌。此種真菌相信來自受污水污染嘅土壤，受加薩地面條件限制，以軍士兵無法保持傷口無菌，因此真菌經傷口進入人體。以色列官員正在調查，真菌是否與哈馬斯組織喺加薩建立嘅地道網絡有關。

老朽早已指出，加薩被狂轟濫炸，死得人多已變成鬼域，戰後也不適宜居住。事實上，哈馬斯喺加薩嘅地道經營多年，網絡龐大，以軍想用水淹需時數月，要灌進超過10億公升海水，且地道深淺不一，要浸沒整個網絡並不容易；而海水滲入土壤會增加地下水鹽度，進一步令加薩食水短缺問題惡化，長遠必導致當地不能耕種，糧食短缺。當然，以軍水攻之餘，不排除為了剿滅哈馬斯領導人，甚至會在地道放置燃料空氣炸彈。咁搞法，加薩恐怕「千里無雞鳴」，滿目瘡痍，還適宜人住嗎？當地人道主義情況持續嚴峻必矣！

呢，聯合國主管人道主義事務嘅副秘書長格里菲思，形容加薩已經無法居住，並出現公共衞生災難，居民每日目睹生存威脅。佢指出，救援人員被殺、車隊受槍擊、道路損毀、通訊中斷，人道主義援助加薩逾200萬人變成不可能任務，佢再次呼籲當地立即停火。之不過，中東戰火紛飛，連伊朗也牽涉在內，邊有咁易停火吖！還是法國與約旦軍方靠譜，各派出一架C130運輸機，向加薩地帶空投7公噸緊急人道及醫療物資；有關行動係法國總統馬克龍最近訪問約旦時商討進行，亦係首次有西方國家向加薩空投醫療物資。美國口說關注加薩嘅人道危機，可恨又係口惠而實不至！