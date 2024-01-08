撥亂反正：拜登求和 旨在選戰

美國國務卿布林肯3個月內第4度出訪中東。正如昨日分析，美國已不指望可勸服以色列鳴金收兵，緩和局勢，而是寄望其他中東國家可繼續保持克制，以和為貴。因此布林肯今次訪問的首站行程，刻意選擇了曾多次痛斥以軍暴行的土耳其，而不像過往美國官員出訪中東般，多數先會探望區內最大盟友以色列。

布林肯此行亦希望通過到訪的多個阿拉伯國家，向區內最大威脅伊朗傳遞清楚訊息，澄清美國無意與黎巴嫩真主黨、也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）以至在背後支持兩者的伊朗對着幹，更不希望以巴戰事演變成世界大戰。

這也解釋了為何聯合國安理會日前會在美國支持下，高速、高調地通過議案，嚴厲譴責上周在伊朗發生的連環自殺式炸彈恐襲。同時與美國和伊朗為敵的極端恐怖主義組織伊斯蘭國，其實很快就承認恐襲是由他們發動，但美方事後仍煞有介事地公開情報，指證伊斯蘭國確為恐襲黑手，與美國或以色列完全無關，目的是避免有人想多了或借題發揮，令中東局勢變得更複雜。

美方下調對以色列的支持，改為向死敵伊朗示好求和，並非根本性地改變美國的中東外交政策，而是為了迎戰年底大選的權宜之計。現任總統拜登日前正式展開連任宣傳攻勢，主打國內經濟成功軟着陸，以及攻擊主要對手特朗普為鼓吹政治暴力、反人權自由、反種族平等的世紀大惡魔。拜登固然不敢得罪在政商界有錢有權有勢的保守猶太勢力，但更要鞏固好民主黨的左翼、女性及少數族裔傳統支持者。繼續盲撐以色列大舉屠殺及驅逐巴人，任由戰事擴大影響經濟復甦步伐，等同幫自己倒米。稍後再談特朗普的競選策略和對以巴戰事的取態。