冰鑑春秋：高端背後的權力鬥爭

賴清德在辯論會中承諾願意公布高端疫苗合約，引起社會一波議論，天真者以為就此可以將過去掩藏的謎團一一解開，但對民進黨稍微有了解的人都知道，想要在選前看到真正的高端合約，幾乎是不可能的事。原因無他，賴清德之所以會直言他願意公布高端合約，目的不在真的去做這件事情，而是表達一個態度，這個態度就是這件事情就算有弊案，也和他沒有關係，因為整個高端炒股案，得利的都是英系人馬，和他的派系毫無轇轕。

果然，當大家期待是否會遵照指令公布合約時，先是行政院副院長鄭文燦推給衞福部，衞福部部長薛瑞元又說必須和高端溝通，而高端卻反咬要BNT與AZ、莫德納也必須公布合約，還強調要爭取股東同意後才有可能公開。總而言之，就是全面的推拖拉，先撐過選舉這段時間再說。

眾所周知，高端案背後的主導力量就是蔡英文與行政院院長陳建仁，當初賴根本就被排除在決策圈外，現在賴當然不願背這黑鍋，還故意把難題丟回英系。但英系也不是省油的燈，明知賴此時不敢正面開罪蔡英文，索性老起臉皮耍賴，寧可讓賴陷入尷尬境地，也要捍衞高端合約不可告人的秘密。

但英系與賴清德現在其實是命運共同體，若賴清德無法延續民進黨政權，則蔡英文這8年做的所有骯髒污穢的把戲，有全面曝光的可能，屆時不僅英系可能全滅，民進黨也將受到重創。而賴如果在此時過度逼迫英系，若英系全面反彈，選情就可能一夕翻盤，所以儘管彼此爾虞我詐，還是一起拍出「在路上」這種象徵傳承交接的影片。

蔡、賴兩人僵硬的互動，透露出彼此微妙的恐怖平衡，只是大眾所企盼的真相，卻可能就此埋沒，永遠沒機會浮出水面了。