貨車撞斃七旬婦 巴裔司機不顧而去

【本報訊】前日下午1時許，一輛連接拖架的中型貨車駛出八鄉水盞田一貨倉，左轉入錦上路時意外撞倒一名姓丁（77歲）老婦。事主腳部受傷，清醒被送往屯門醫院治理，延至同日下午3時43分證實死亡。意外後，肇事中型貨車一度離開現場，直至人員到場調查期間，54歲巴基斯坦裔男司機才告折返，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「於意外後沒有停車」及「於意外後沒有報案」被捕，現正被扣留調查。

目擊者：冷血到不得了 毫無人性 據目擊者指，貨車拖架在事發時撞跌丁婦，其尾轆再輾過其腳部。事主出事後仍然清醒，惟下半身已被輾至血肉模糊；至於涉事貨車駛前至大約100米外的巴士站位置，司機才在後方多輛汽車響按提醒下停車。當時多名駕駛者與貨車司機對質，惟對方不斷「耍手擰頭」，拒絕承認事故責任，隨即登車離開，「（關心老婦）一眼都無，冷血到不得了，完全唔想知、唔想理……毫無人性！」

此外，有附近街坊批評該貨倉的司機向來駕駛態度惡劣，多次不顧現場交通環境越線駛入場內，涉事司機工作大概6年，更是駕駛態度最惡劣的一位，駛入貨倉時會急停橫越來回行車線，出倉時衝出路面再慢慢扭軚，阻礙後方所有來車，形容其駕駛「粗暴」及令人厭惡。