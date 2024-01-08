無力照顧3幼童焗報案 仗義鄰居：3個鐘未見人嚟

單親母通宵扣查 臨行交託看管 油麻地一對年幼小兄妹，前晚落街打籃球時疑無成人陪同，執法人員將二人帶回家了解情況，揭發他們的單親媽媽因欠交罰款被通緝，遂將她帶署調查，其3名年幼兒女交好心鄰居暫為照顧。豈料，婦人被扣查一宵至昨晨仍未回家，鄰居因有事無法看管3童報案，惟鄰居指「報咗案3個鐘都未見有人嚟」。至中午事件經傳媒報道後，人員始到場把3童帶返署及送院檢驗。

現場為油麻地東安街2至4號萬安樓閣樓一劏房，上址住了一名姓賴（42歲）寡婦及其3名姓冼的兒女，8歲長子讀小二，7歲女兒讀小一，5歲幼子讀幼稚園高班，一家申領綜援過活。鄰居曾先生表示，前晚長子與妹妹落街打籃球期間，有執法人員發現二人沒有成人陪同，以為他們被獨留在家而自行出街，於是帶二人回家了解，見到賴婦與幼子亦在家。經了解後，人員揭發賴婦因欠交食環署20,800元罰款被通緝，於昨日凌晨約1時將她帶走，她離開時拜託鄰居曾先生代為暫時照顧3幼童。

質疑執法部門無考慮幼童安危 昨晨8時許，曾先生見賴婦仍未回家，他因有事在身無法繼續看管3幼童，同時又未能聯絡跟進該家庭個案的社工，他擔心一旦離家3幼童無人照料會出事，無奈報案求助。曾先生指，執法人員一直未有到場，僅以數通電話聲稱，「嚟緊、嚟緊，嚟乜鬼，朝早9點3打咗兩次電話叫人嚟，到依家11點幾都未嚟到，真係玩我咩，好人當賊辦」。直至事件經傳媒報道後，人員始於中午約12時到場了解，並將3名幼童帶走，其後3人再由救護車送廣華醫院檢驗，案件列作雜項。不過，事件令人質疑執法部門拘捕涉案單親母親時，有否考慮到她遺下3名年幼兒女無人照顧、以及有否及時通知相關部門及機構跟進。

據了解，3幼童的父親早前因病過世，他們與母親於去年搬入上址劏房，平日不時在曾先生家中玩耍，幼子更與曾生表現親暱。近日曾生更不時包辦4母子晚餐，兩家人因此關係熟落。曾先生又指，平日3童母親大多為他們購買飯盒，其劏房內衣物雜物散落一地頗為凌亂。昨凌晨曾先生得悉3兄妹多日未有洗澡，故此於照顧期間安排他們沐浴梳洗，由於3兄妹思念母親，曾先生不斷安慰他們，但幼子疑思念過度整晚哭泣兼寢食難安。

社會福利署表示，涉事家庭為該署跟進個案。社署社工昨日知悉事件後，已接觸該家庭的3名子女，他們現於醫院接受檢查，社工會繼續密切跟進有關家庭的福利需要，並提供適切的支援服務，包括在確定家庭的情況後，為他們安排緊急兒童住宿照顧服務。