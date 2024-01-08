澳門消息：爛賭玩具店東 輸清客人49.5萬訂金

【本報綜合報道】澳門一名玩具店男東主疑因「爛賭」，以代訂玩具為由，向50名顧客收取合共49.5萬澳門元訂金，並將款項全數輸清後，因無力訂貨而揭發事件。

50受害人最多損失25萬元 當地執法部門前日表示，自上月初至本月初，先後接獲各事主報案，報稱損失700至25萬澳門元不等。涉案男子被控巨額詐騙罪，移送法辦。

涉案29歲被捕男店東，自2020年中旬，在澳門白鴿巢開設玩具店。50名事主包括49男一女，當中一人為長者。

案情指，各事主均報稱曾於涉案玩具店訂購玩具模型，但收不到貨，且負責人拒絕退款，懷疑受騙而報案求助。

澳門執法部門接報後，在上周五（5日）拘捕涉案男子，他供稱已無能力再訂購玩具模型，去年5月後不停收取訂貨款項，並全數在賭博中輸光，至於繼續租用地舖，是希望受害人相信他仍有經營能力，並繼續收取訂金。