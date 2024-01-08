澳門消息：設局禁錮毆練功券車手 4換錢黨被捕2在逃

【本報綜合報道】澳門發生「黑吃黑」詐騙禁錮勒索案，6名換錢黨成員早前被一個練功券詐騙集團，騙去14萬元人民幣，眾成員發現被騙後，圖追回損失，於是施計設局相約有關詐騙集團到路氹城一間酒店房間換錢，該詐騙集團派出一名內地男子作「車手」，帶同練功券赴約到場圖詐騙，但隨即被6名換錢黨成員制服、毆打和禁錮，並迫令內地男子交出有關款項。

稱為追回損失

該內地男子要求對方讓他致電內地親友籌款，期間趁機求救。其後澳門執法人員接獲通報，經調查後拘捕其中4名換錢黨成員，另兩人在逃。被捕4人均否認禁錮和打人，聲稱是要求對方還款。被打內地男子則臉部紅腫，執法人員在他身上被搜出200張練功券，同被拘捕。