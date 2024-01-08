澳門消息：借貴利賭博 中年婦遭禁錮頭撼牆

【本報綜合報道】澳門有內地中年女子上月尾因借貴利後賭輸，無力還款遭債主禁錮在中區一住宅單位，期間雙方起爭執，女子遭對方按頭撼牆，其後她趁機從窗口擲雜物落街，引起路人注意終揭發事件。當地執法部門在前日表示，於去年12月30日接報有高空墮物並發現禁錮案件，人員救出已被禁錮28小時的女事主，並拘捕兩名內地「大耳窿」。

兩內地「大耳窿」被捕 兩名被捕男子分別姓張及姓孫，均報稱30歲及無業。他們承認犯案，聲稱受僱他人禁錮女事主，每人每日可獲500港元作為報酬，兩人被控賭博的高利貸罪、文件的索取及接受、普通傷害身體完整性、剝奪他人行動自由和毀損罪。

案情顯示，女事主在去年12月29日晚上10時，在澳門新口岸某賭場向兩名「大耳窿」借錢賭博，雙方協議借5萬港元，但須先抽取5,000港元作為利息，其後每贏一局再抽取20%利息，及須簽署借據，並交出手提電話及證件作抵押。事主賭博至翌日凌晨4時輸清款項，期間被抽取3.5萬港元利息。

由於事主無力還款，被帶到澳門中區一住宅單位禁錮以逼其還款。期間，事主因還款事宜與兩名「大耳窿」爭執，並遭按頭撞向牆而受傷，手提電話亦遭對方擲在地上損毀。至同日上午8時，事主趁對方不注意，從一窗口投擲雜物落街，引起途人注意而報案。

另4放數佬斷正就擒 此外，另有4名內地「放數佬」在上周二（2日）清晨7時，於路氹一賭場內圍在一名中年內地男子身旁。經閉路電視所見，男事主贏錢後將籌碼交予身邊兩名男子，其餘兩男則從旁陪賭，懷疑涉及高利貸不法活動。澳門執法人員上前查問後拘捕涉案4名內地男子，他們承認以高利貸借錢予事主賭博，且均聲稱受僱他人。

被捕4男分別姓任，40歲；姓廖，43歲；姓張，44歲；姓劉，35歲，均報稱無業，被控賭博的高利貸罪。事主表示曾向他們借15萬港元賭博，借款條件須先抽取5,000港元利息，且必須賭百家樂，每局若8或9點贏會再抽取30%利息，並要簽署借據。而「放數佬」已在之前賭局抽取了2.5萬港元籌碼利息。