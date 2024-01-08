私家車迎撼起火 鐵騎士捲車底險死

【本報訊】昨日下午3時許，一輛私家車沿大埔汀角路往大美督方向行駛，當駛至映月灣對開時，姓譚（71歲）司機擬越線爬頭，期間與迎面駛至一輛電單車相撞。姓何（56歲）鐵騎士捲入私家車車底的同時，電單車懷疑油箱爆裂起火，並將私家車捲入火海。譚於意外中未有受傷，並立刻逃生；何則遭火勢波及，所幸及時獲救，不致危害性命。

兩車被烈燄吞噬，火勢非常猛烈，有不少市民途經圍觀，不禁驚呼：「冇喇！Total Loss（車輛全毀）喇！」消防其後趕至灌救，在20分鐘內將火救熄，留下付之一炬的車輛殘骸，以及遍布路面的油漬。何手部擦損，腳部燒傷，而要由救護車送院治療，車禍原因有待進一步調查。受意外影響，汀角路近映月灣來回全線一度封閉，交通繁忙。

外籍鐵騎士撞座駕 炒上車冚 另外，昨午2時許，一名27歲外籍男子駕駛電單車沿龍和道東行，駛至耀星街交界、近中環摩天輪對開時，與一輛由對向行車線右轉入耀星街的私家車相撞。鐵騎士人仰車翻，先被炒上私家車頭冚，撼爆擋風玻璃再反彈落地，造成手腳受傷及嘴部流血，他接受救護員敷治後，清醒被送往瑪麗醫院；姓劉（61歲）私家車司機並無大礙，事後在場配合調查。