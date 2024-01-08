專家倡廚餘製沼氣 取替垃圾攪碎機

【本報訊】面對快將實施的垃圾徵費，市民各出奇謀，想盡辦法以減輕「畀錢買垃圾袋」的壓力，將家中垃圾分類回收是其中一途，有部分市民則想出「絕橋」，選擇在家中安裝廚餘垃圾攪碎機沖走垃圾。有專家表示將廚餘垃圾攪碎沖入下水道，會增加污水處理廠的負荷；若以焚燒的方法處理廚餘垃圾，又會造成能源浪費。相較之下，將廚餘垃圾特別處理後，其產生的沼氣，可以用作可再生能源則較具效益。

三個堆填區料2030年飽和 環保署資料顯示，本港現有的3個堆填區預計將在2030年飽和，垃圾或將以焚燒的方式處理。化學博士鄺士山（K Kwong）表示，雖然將垃圾以焚燒的方式處理可以用作發電和減少垃圾本身的體積，但是從能源使用角度來看，其效率並不高。

鄺又指出，家居廢物中大部分是廚餘垃圾，將廚餘垃圾焚燒，不如用於製造沼氣，以供氫能源汽車使用，相較於直接用於焚燒發電會好得多。他又提到，廚餘垃圾生產沼氣製造出來的氫氣，屬於「綠氫」，不會增加碳排放，亦可以緩解溫室效應。

早在90年代，煤氣公司已在多地的堆填區，開始收集沼氣以作氫氣燃料，變廢為寶。煤氣公司燃氣生產總經理伍杏偉說：「我們收集沼氣後，去除當中的有害物，經過淨化的沼氣，變為清潔能源。」上述堆填區應用項目每一年可以減少將近20萬噸二氧化碳的排放，等於種植了將近610萬棵樹。