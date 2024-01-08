模擬垃圾徵費 7邨8成人冇用指定袋

【本報訊】垃圾徵費將在本年4月1日實施，巿民要付錢處理垃圾的日子逼近，據悉相關屋邨物業管理及清潔公司，已收到房屋署向其提出的支付額外服務費方案，擬將向屋邨人口每人每月收取10元作為基礎費用，評估之後大約兩成居民將不使用指定垃圾袋，另外加收18%行政費；惟業界對此有保留，雙方仍正商討。

港府已在2018年底分階段於33個公共屋邨，推行「公共屋邨垃圾收費實踐計劃」（下稱計劃），有業界人士指出，其中7條屋邨約有八成或以上居民，沒有使用模擬指定垃圾袋。環保署對此的回應是，未對計劃實施前後的垃圾棄置量及回收率做出統計計算。

承辦商包底未有定案 房屋署目前表示，正與清潔承辦商及屋邨物管商議，清潔承辦商提議包底費實報實銷。據了解，房屋署最初方案並沒有獲得各界的多數支持，其中原因之一是擔心若有逾兩成居民不使用指定垃圾袋，到時承辦商將自己承擔額外的垃圾袋購買費用，因此會面臨巨大的財政壓力。

香港物業服務公司協會主席潘建良表示，已了解到相關7個屋邨約八成居民，不使用指定的垃圾回收袋，並表示相關資料物管公司已遞交予房屋署，由其再轉遞給環保署。他又表示相關的具體細節不方便透露，相信該條法例生效後，不使用指定垃圾袋的情况會比計劃時較少一些，惟相信仍會有不少居民在最初半年執法放鬆期間，會將免費的指定垃圾袋儲起不用，留待稍後使用。他又認為，環保署推行並施行計劃，卻沒有進行有效的統計，質疑其推行目的，說法難以服眾。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指出，政府推行計劃時，沒統計廢物回收率及棄置量，令到公眾不能了解計劃效果及何處有待改善，又建議政府制訂短、中、長期KPI（績效指標），並於垃圾徵費4月1日正式實施後，定期公布各項數據包括用袋率、遵規率、回收率、減廢率、非法棄置，以讓廣大市民能了解成效及作出改善。