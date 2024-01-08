高才通迄3萬人來港 當局稱計劃成功
【本報訊】香港勞動力短缺，政府推出多項人才入境計劃，包括吸納高收入、高學歷的「高端人才通行證計劃」。勞工及福利局局長孫玉菡昨表示，截至去年11月底，「高才通計劃」共接獲逾5萬多份申請，當中近4.7萬宗獲批，4萬宗已獲發簽證，實際已來港約3萬人，認為計劃相當成功。
指港優勢難複製
孫玉菡昨在電台節目中表示，截至去年11月底，高才通計劃已接獲逾5萬宗申請，當中近4.7萬宗申請獲批，已有4萬人取得簽證、約3萬人已來港，形容計劃成功。他稱，香港最大優勢是一國兩制，生態環境亦難被複製，法律、金融、社會制度都很吸引，即使在搶人才時未能提供金錢或房屋，但給予一個來港發揮的機會。
根據入境事務處資料，由去年1月至11月底，「高才通」獲批申請宗數共46,806宗，30,810人已來港；當中A類申請有10,925宗獲批，7,843人已到港，近30%人仍未到港；B類申請有25,624宗獲批，當中17,130人已到港，即33%人未到港；而C類申請則有10,257宗獲批，5,837人到港，高達43%人未到港。
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