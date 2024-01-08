電子服務頻故障 政府稱正總結經驗

【本報訊】香港冀發展為國際創科中心，但政府的電子系統卻屢生事故，包括電子系統康體通推出首日即「跪低」、區議會選舉電子選民登記冊故障等。創新科技及工業局局長孫東昨在電台節目中表示，「政府對此向市民致以歉意」，並高度關注過去推出的數字政策有部分項目，包括一些應用程序及平台運作不順暢，對給市民帶來一定程度困擾表達歉意，內部正深刻總結經驗，改進人員、制度及政策。

今年料推112項數字政策 事實上政府過去多個智能化項目甩漏、被轟燒錢。先有智方便被譏為「至不方便」，繼而在疫情期間花費2,000萬元研發的「港康碼」棄而不用，上月初耗資5億元的SmartPlay新康體通系統首日啟用即「跪低」，今屆區議會選舉投票站電子選民登記冊系統突然「壞腦」，最終投票時間需要延長1.5小時，至凌晨12時。

孫東指去年推出逾200項政策，大部分都運作順暢，政府推出數字服務的目標不會減退，希望以數據驅動政府服務和建設數位化。今年已預計有約112項相關政策推出，會繼續利用智方便平台，並以科技提供公共服務，包括申請電子牌照，期望6月落實全港電子支付方案，並提升平台的登記及使用程序。

他稱，因應數字經濟發展，政府已公布《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》，提出18項行動，包括成立數字政策辦公室，加強數字政府、數據治理及資訊科技政策，利用科技改善政府服務。另外，本港需要建立網絡安全生態，本港於上月舉行關於網絡安全的峰會，當中8家最好的網絡安全公司亦有出席，絕大部分已經決定或有些已落戶香港。另外，政府目標5年內引入100間企業，他指目前已有40間創科企業已經或即將落戶香港，並指招商引資任務艱巨，強調會繼續加大力度進行。

政府電子系統事故